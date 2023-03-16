新北警方日前接獲民眾報案，在中和區橋和路上看見一隻身上帶有項圈的品種狗，推測應是和主人走失，員警隨即在網路社團PO出尋狗啟示，要民眾合力把牠送回家。好消息是，不到1小時，女飼主得知資訊便急忙趕到派出所認領。

據了解，本月12日晚上7時許，一名女子帶著自家邊境牧羊犬到中和的寵物用品店挑選飼料，一時疏忽讓愛犬離開視線，走出店外玩耍，才因此走失。她當下焦急不已，所幸在臉書社團「我是中和人」發現消息，立刻趕往派出所認領；所幸狗狗在距離中原所400公尺的地方被發現，等待主人的期間，員警擔心牠口渴飢餓，特別準備罐頭和水給牠吃。

女飼主事後表示，非常感謝警方暖心的協助，才能讓嘿嘿順利回家團聚。（警方提供）

飼主趕到後馬上認出愛犬，親切的呼喚「嘿嘿」，嘿嘿看到熟悉面孔也馬上跳入主人懷中。事後女子表示，非常感謝警方暖心的協助，才能讓嘿嘿順利回家團聚。

警方表示，警察機關維護治安的同時，也會主動發現需要協助與服務的民眾，適時的提供幫忙，呼籲民眾如有緊急困難需要幫助，都可以撥打110尋求協助。