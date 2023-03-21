警方強調，千萬要小心「登記入帳」領取方式。（警方提供）

政府普發6000元將於明（22）日上午8時開放上網登記，領取方式像是直接入帳、造冊發放、登記入帳、ATM領現、郵局領現，警方強調千萬要小心「登記入帳」，來源不明連結絕對不要點，開心領錢之餘，也要小心陷入詐騙集團設下的陷阱。

新北警局表示，依據過去經驗，詐騙集團會利用亂槍打鳥方式大量發送簡訊、電子郵件等假訊息，再以假冒相似之連結誘騙被害人點擊，並進入犯嫌所架設之仿冒網站，使被害人信以為真輸入個人資料，之後再透過假網站獲取被害人個人資料，並且使用被害人個資偽造開戶資料，進行電子支付帳戶申辦以下的方式竊取民眾個資，導致民眾除了未領到現金外，其個資亦被用於偽造開戶。

詐騙集團會利用亂槍打鳥方式大量發送簡訊、電子郵件等假訊息。（警方提供）

財政部提醒，本次普發現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

警方呼籲，用「登記入帳」方式領取時，於點擊網站前一定要再三注意網址的正確性，如遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線，避免在開心領錢之前，就先遭詐騙集團盜騙個資。