桃園市交通警察大隊16日起至24日，為改善行人用路安全，培養用路人遵守交通規則與秩序，將展開連續9天「強化交通安全執法」，針對酒駕、路口不停讓行人，未依標誌、標線、號誌停車再開、機車無照、闖紅燈、未戴妥安全帽、超速加強取締。

警方分析，今年導致發生死亡車禍的主要肇事原因，以行車未注意車前狀況最多、行人違規穿越道路次之、路口未依規定讓車再次之。警方也說，2020年開始建置交通科技執法設備以來，目前已公告計有302處，全天候執法中，設置地點均根據大數據分析的易肇事路口，請用路人行經時應遵守交通規則。

警方又說，此次執法將於交通往來要道及易發生交通事故之路口（段）執行，希望藉由執法作為，讓民眾建立開車遵守交通規則的習慣，更希望提升執法見警率，讓交通事故傷亡數下降，並再次呼籲駕駛人，行車一定要禮讓行人並保持安全距離，既維護他人，也同時保護自己生命財產的安全。