台68重機疑遭逼車撞護欄，疑似肇事BMW車上行車紀錄器影像曝光。（翻攝自臉書爆料公社）

台68線重機前天（17）在內車道遭BMW撞向分隔島，騎士慘摔重傷，對方逃逸，「事發當下」影片引爆網友怒火；事隔一天BMW車主現身公開行車紀錄器，控訴「事發前」騎士好幾度惡意逼車，BMW最後從左側鑽出，車身猛晃一下疑似才撞到重機，駕駛喊冤是遭逼車，警方將2人依公共危險罪函送。

最先曝光的影片中，重機騎士在台68線內車道上遭BMW休旅車「高速左拐衝撞」，騎士連人帶車撞向分隔島後，往前滑行、翻滾數圈後倒地，最後勉強爬起身，一跛一跛走到旁邊，而BMW休旅車卻逃逸，騎士事後將影片提供給警方，BMW駕駛到案說明後提出另一段行車紀錄器喊冤。

另段影片中重機騎士一直騎在BMW前方，且不斷地回頭看，甚至還放開左手往後看，甚至一度在BMW前方「頓一下」拉轉油門，企圖阻擋BMW去路，接者BMW趁一次間隙往內側車道靠近、加速超越騎士，後來就聽到清楚碰撞聲，疑似就是發生碰撞，之後BMW駕駛就報警稱「有1輛重機沿路惡意挑釁逼車，最後為了閃他（重機騎士）」。

BMW駕駛事後到案稱認為自己是被惡意逼車，在閃避時發生擦撞，沒想到被對方惡人先告狀；目前警方根據影片已將騎士與駕駛都依公共危險罪函送，由檢方認定該起訴哪一方；不過網友大多認為風向變了「事出必有因，肇逃也是事實，雖然我看得很療癒就是了」、「想到台語詞彙：靠勢」、「這就是互不相讓的結果」、「雖然撞人不對，但重機騎士真的自找麻煩」。