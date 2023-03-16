樹林正妹「低胸炒飯」爆紅！ 本尊現身「激抖甩鍋」羞曝擇偶3條件

新北市樹林一間熱炒店的正妹廚師林彤，炒飯時身穿低胸背心，加上熟練的甩鍋技巧，被網友PO上網而爆紅，吸引民眾揪團甚至包遊覽車朝聖。不過，有眼尖的網友發現，該店家的料理台直接佔用人行道上的導盲磚，有違規的嫌疑；對此，樹林警方回應了。

林彤15日上午接受媒體拍攝、採訪，她原本是電視廣告模特兒、活動主持人，因疫情導致工作量減少，便透過同學介紹，到熱炒店當廚師。面對突然的爆紅，林彤坦言：「就是處於一個震驚的狀態，謝謝大家的熱情。」也透露太多人來朝聖，店長要她先下班。

當天傍晚，林彤發文分享走紅的感受：「其實到現場一開始我是真的非常緊張，不過大家都很親切還有很多網友們到場支持，後來緩和不少，謝謝你們。」同時預告周六中午在粉專想送出一個驚喜，期盼大家關注，目前她的粉絲數高達4.6萬，持續攀升。

人紅是非多，林彤工作的熱炒店，被眼尖的網友發現料理台放在人行道導盲磚，挨轟「路霸」；根據《三立新聞網》報導，樹林警方表示，目前未收到相關檢舉，若接獲檢舉會到場查看，如違規屬實將依法開罰。