國際撐竿跳比賽首日由國際男子組、國際女子組率先登場；23日有公開男子組、公開女子組等競賽。（楊靜茹攝）

「南投國際暨全國中上學校撐竿跳高比賽」22日在草屯商工登場，8國31校選手競技。（楊靜茹攝）

國際撐竿跳高比賽選手起跑、撐竿、轉身越過竿子後，完美落地，博得滿堂喝采。（楊靜茹攝）

國際女子組由美國選手Jill Marois以4公尺10成績奪冠，國內好手陳姿岑、顏紫芯及林瑄倪也有3公尺80佳績。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華主持國際撐竿跳高比賽開幕典禮，祝福各國選手都能突破自我，獲得理想成績。（楊靜茹攝）

國際體壇盛事「南投國際暨全國中上學校撐竿跳高比賽」因疫情停辦3年，2023年復辦，22日在譽為撐竿跳高國手搖籃的「草屯商工」登場，來自美國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國等共8個國家31所學校派選手參賽，國際男子組、女子組分別由泰國及美國選手抱走冠軍。

歷屆參加國際暨中上學校撐竿跳高比賽的選手，日後在奧運、世界盃、亞運等賽事都有好成績，被外籍教練稱為「國際撐竿跳高明星搖籃」，也提供國內選手及中上學校青少年選手比賽切磋的機會，該賽事受新冠疫情影響，國際選手無法來台，一度停辦3年，今年因疫情趨緩復辦，南投縣長許淑華主持開幕典禮。

開幕典禮首先由各國運動員依序進場，許淑華致贈贊助及有功單位感謝狀，並贈送各國代表隊紀念品，祝福各國選手都能突破自我，獲得理想成績。

許淑華表示，睽違3年的國際撐竿跳比賽，在疫情趨緩後再次舉辦，草屯商工可說是撐竿跳選手的搖籃，多次承辦重要賽事，此次也有南投子弟參賽，希望透過賽事，讓國中以上的選手見證高水準比賽，互相學習精進，進而在國際上發光發亮。

首日由國際男子組、國際女子組率先登場；23日有公開男子組、公開女子組等競賽。國際男子組，由泰國選手Patsapong AMSAMARNG以5公尺40奪冠，泰國選手Kasinpob CHOMCHA第1跳通過5公尺20居次，美國選手Carson Waters與日本選手Shingo Sawa則是第2跳通過5公尺20並列第3名。國內好手黃湧富、撐竿跳界鳥人林琮憲都沒有突破自己最佳成績，僅通過5公尺，並列第7。

國際女子組由美國選手Jill Marois以4公尺10成績拿到第1名，馬來西亞Nor Sarah binti Adi以4公尺獲第2名，日本的Mayu Nasu與泰國的Chonthicha KHABUT則跳過3公尺90並列第3名。國內選手陳姿岑、顏紫芯及撐竿跳美少女林瑄倪僅跳通過3公尺80無緣前3名。