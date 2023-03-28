雲品國際(2748)旗下君品Collection「圓觀」將於5月20日正式開幕，主打國際級豪宅式餐飲管理，更以全包式婚宴與露天田園景觀設計攬客，預售期訂單已破70場，即將銷售超過100場，多為每場20桌的宴會為主，訂單能見度已到2024年12月，目前最受歡迎的價格為每桌23990元＋10％ 含證婚的全包式宴會服務，可同時享用帝王蟹與波士頓龍蝦菜色，未來平均桌價將落在27000至30000元間，也將改寫台中豪宅式宴會的新高價位。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品以高端訂製服務與餐飲團隊進駐ASIA1永續中心，首創接待中心結合餐飲宴會的「圓觀」(Palazzo Colonna)自1月初開始預售以來，消費者反應熱烈，有70％的顧客看過環境圖與菜單內容後便下訂，剩下30％的顧客考慮期僅有1週便付訂，成交率幾乎為100％，是目前君品Collection旗下成交速度最快的場域。

君品Collection「圓觀」 (Palazzo Colonna)所設定的桌價銷售最好的是23990元＋10％的全包套方案，菜單中同時出現位上的黃金上湯龍蝦、金蒜帝王蟹佐粄條、經典老醬爆鮮鮑以及梅菜龍虎斑等經典中式海鮮饗宴，也出現西式的蒜香羊小排與西班牙海鮮香料燉飯，是中西合璧的創意菜單設計，十分受到年輕新婚客群青睞。

該方案更特別贈送「圓觀」首創，專司創造用餐驚喜體驗的行動甜點服務、行動飲料巡場服務、以及創意擺設的經典中式點心服務供新人三選一，並且附有戶外證婚儀式，讓新人們能在520坪的景觀田園中完成浪漫且獨特的證婚儀式。

位於台中北屯、占地1600坪的「ASIA1永續中心」內的「圓觀」 (Palazzo Colonna)，宴會廳場域為120坪，多數留白的空間可運用為迎賓與交際空間，目前戶外種植的是小麥田，在景觀上預計每季都有不同的變化，讓田園景觀成為探索都市美好的新亮點。露天田園中還與東海大學建築系合作，設置了4座戶外地景裝置藝術作品，分別由互動關係、建築材質、空間功能、時間性等面向構築而成的空間，巧妙的鑲嵌於金黃色的小麥田中，再搭配燈光、水噴霧等設計，營造出日夜的不同氛圍，除了豐富戶外空間的造景與藝術氛圍，更展現了台灣設計與餐飲服務的相互結合。

「圓觀」 (Palazzo Colonna)於5月20日下午正式開幕，開幕首個周末便迎來三組包場婚宴的新人而全餐期客滿。位於「ASIA1永續中心」二樓的展示中心與獨立廂房則於第二期工程完工後開始營運，將以米其林廚藝團隊、TIBA國際管家認證團隊、WSET國際侍酒師團隊提供總太地產的屋主，高級訂製生活顧問(Haute living consultant)服務與餐飲宴會服務，將為台灣豪宅文化訂下國際級標準，更讓未來的社區主人率先享受頂級飯店服務與私人招待所的尊榮待遇。