印月餐廳新推出「蓴鱸魚膾」滑口中透著醇美的鮮甜，一口道盡江浙的富庶風情。（印月提供／馮惠宜台中傳真）

裕元花園酒店二樓「喆園鮑魚中餐廳」改裝重新開幕，不但服務升級，同時亦推出多道全新菜色。（馮惠宜攝）

裕元花園酒店二樓「喆園鮑魚中餐廳」改裝重新開幕，也順勢推出金湯酸菜水煮魚等功夫菜。（馮惠宜攝）

印月餐廳18周年慶，推出一套上海滬菜尋味桌菜及二套滬菜套餐，讓老顧客重拾江南美味記憶。（印月提供／馮惠宜台中傳真）

台中近來掀起粵菜復興風潮，以藝術烤鴨饗宴在台中市場獨領風騷的印月餐廳近日推出「蝦籽紅燒大海參」、「老上海功夫雞」等多道超搞缸功夫菜；而位於裕元花園酒店二樓「喆園鮑魚中餐廳」改裝重新開幕，也順勢推出金湯酸菜水煮魚、鮭魚汕頭沙茶鍋、椒麻川味水煮牛煲等美食。

印月餐廳18年前開幕時就主打江浙菜系中最為精緻的上海菜，曾刮起一陣江南美食旋風，只不過2014年推出藝鴨三吃反讓烤鴨變成鎮店頭牌，印月總經理王永勳有感會做上海老菜的師傅漸漸凋零，為了將好的味道持續傳承下去 ，趁印月18周年慶，推出一套上海滬菜尋味桌菜及二套滬菜套餐，讓老顧客重拾江南美味記憶。

王永勳與主廚賴政邦，從經典上海菜挑出沒有兩把刷子做不來的功夫菜，像選用腩排的醃1整晚，再經過炸、滷、再炸反覆工序製成的「金縷無錫」，還有烏參發泡好再炸，加入蔥、薑、黃酒、醬油、糖與高湯小火燒煮，起鍋前灑上蝦卵、淋上蔥油芡汁的「蝦籽紅燒大海參」，廚藝團隊都不惜耗時耗工重現美味。

而裕元花園酒店二樓的「喆園鮑魚中餐廳」昔日以高CP港點、粵式料理吸引許多死忠的饕客，近日改裝重新開幕，服務升級，不但提供侍酒師服務，同時亦推出全新菜色包含金湯酸菜水煮魚、鮭魚汕頭沙茶鍋、椒麻川味水煮牛煲等功夫菜品。

慶祝重新開幕該餐廳即日起限時推出近61折一鴨三吃套票，同時舉辦寵粉抽獎活動，即日起到4月30消費滿千即有機會抽出免費豪華客房、雅緻客房住宿乙晚、商業午餐、臘味蘿蔔糕禮盒、點心兌換券等。