阿翔逮到機會打胡瓜，顯得異常興奮。（民視提供）

胡瓜與金淵珍矇眼玩遊戲，讓其他藝人好羨慕。（民視提供）

胡瓜在最新一集的民視《綜藝大集合》，提議與當地的劍道同學以竹劍對決一場，卻突然被大家拱要體驗劍道中特有的指導者「挨打練習」，當阿翔負責打瓜哥時，還非常「貼心」的幫他戴上安全帽，讓胡瓜在完全無法反抗的情況下無奈跟阿翔說道：「你好好瞄準我是靠臉吃飯的！」

好不容易逮到機會的阿翔異常興奮，還拿著木劍連續擊打胡瓜的頭6下，急得胡瓜連忙阻止大喊「不是都打3下」，阿翔則笑說怎麼打起來會上癮；一旁的籃籃也迫不及待要跟胡瓜對練，並拿著比自己高的鐵棍要跟胡瓜PK，讓胡瓜氣得大罵：「在幹什麼！造反啊」。終於等到劍道同學正式對打時，老實的劍道同學竟錯拿藝人們偷偷遞上的鐵棍，讓胡瓜好氣又好笑的怒喊：「不是拿這個！」而其他藝人也藉機偷排隊要輪流上場打胡瓜，讓他好氣又好笑。

胡瓜這次特地準備8800元獎金的「財神爺樂透猜」，給桃園蘆竹的南崁五福宮的鄉親們來下注。胡瓜與女星金淵珍矇眼用嘴巴咬半吊在空中的紅包時，好幾次都差點正面「臉貼臉」，最後靈巧的金淵珍一把抱住瓜哥以防撞在一起，而胡瓜也轉身咬到紅包，順利完成遊戲。

在挑選金淵珍的遊戲夥伴時，胡瓜提議要抽籤決定上場的「幸運兒」，經過刺激的抽籤，確定由胡瓜與金淵珍對戰，讓其他男藝人都相當羨慕的說：「瓜哥是被綜藝之神眷顧的人」。

被譽為節目「吉祥物」的紅毛與藍波老師，不敢跟年輕力壯參賽者硬碰硬，搞笑自稱是來節目「做公關」的，這場對決中二位「資深前輩」上演了精彩的「大叔戀曲」差點接吻，逗得現場笑聲一片。