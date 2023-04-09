針孔攝影機藏在咖啡罐裡。（翻攝畫面）

咖啡鐵罐藏針孔攝影機，噁男躲女高中生旁偷拍小褲褲遭活逮。

台北市警婦幼隊小隊長日前休假時，參加某高中校慶園遊會，他發現1名提著手提包的男子，覺得好眼熟，立刻查看手機內案件照片，發現他就是曾多次在各校園、捷運站或人潮眾多處偷拍的林姓男子，立刻暗中觀察該男子的一舉一動，果然發現他正在偷拍女高中生裙底，立即攔查，通知轄區大安分局新生南路派出所到場將其逮捕歸案。

手機藍牙連接針孔，操作攝影鏡頭。（翻攝畫面）

警方將偷拍的林姓嫌犯移送法辦。（翻攝畫面）

據了解，30歲林姓男子有偷拍素行，這回他偷拍技巧更上一層樓，係將咖啡飲料罐改裝成隱藏式針孔攝影機，放置在手提包前，並用手機藍牙無線控制鏡頭伺機拍攝。

警方查扣其手機及記憶卡發現有多位校園內女性裙底照片，不過目前尚無指認出被害人，但該校是高中，被害人幾乎都未成年，全案先依違反兒童少年性剝削防制條例移送。

大安分局呼籲，穿著短裙女性於人潮眾多之處所，多注意身旁可疑人士，如有發現勇於報警，警方將依法究辦，決不寬貸。

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