全台沿海自今年2月18日至3月29日止，警方及海巡總共發現20具海上浮屍，經海巡署與警政署成立專案小組追查釐清，確認其中9人為本國籍，因自殺、意外落水死亡，10名為越南籍，包含在台中港離岸風電平台上發現的一具男屍。專案小組查出，14名越南人赴大陸買快艇再自行駕船偷渡來台，研判在離台中港不到10公里處翻船全數罹難。

警方之前在得知其中一名越南籍死者身分後，請越南協助查詢家屬，依據駐台北越南經濟文化辦事處提供的資訊，掌握到14名越南籍人士在2月中旬計畫偷渡來台。

專案小組查出，14人互相認識且都是住在北越附近的親友，行前曾告知家屬要來台打工，先從陸路偷渡到大陸廣西，再搭車至福建，集資向大陸人購買一艘快艇自行開船來台。

法務部法醫研究所比對家屬提供DNA檢體，確認10具浮屍身分與14名越南偷渡名單相符，距離台中港約9公里的離岸風電平台上的一具男屍，推測是發生船難後自行游上平台。

海巡人員表示，2月偷渡期間海象不佳、水溫低，若非經專業訓練，偷渡客很難進行長距離海泳，翻船位置可能距離平台不到1公里，離台中港不到10公里。目前查無事證顯示有人蛇集團涉入，或是被「丟包」罹難。