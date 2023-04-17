今日是郵局臨櫃領普發現金6000元首日，上午交通部次長赴北市3個郵局時表示「每人通常不到3分鐘就可領到錢」，但有民眾之後表示根本不是如此，還有民眾幫6歲以下小孩代領，一直出現身分證輸入錯誤的訊息，懷疑是不是根本大當機？中華郵政澄清，許多高齡者領不到是因為早就已經入帳；至於幫6歲以下小孩代領，是因為該案例健保卡毀損，只能去健保局重新辦好卡再領。

有北市萬華區讀者向本報反映，今日下午實際走一遭華江郵局發現，郵局現場滿滿的高齡長者，一條動線就要排50多人。等了半個多小時，決定不等了。且幫6歲以下小孩代領，也一直出現身分證輸入錯誤的訊息，懷疑是不是根本大當機，「跟郵局講的『不到3分鐘就可領到錢』不一樣！」

中華郵政協理陳棟梁表示，派員去華江郵局了解後發現，該社區因為高齡者較多，所以有很多高齡者排隊；但其實高齡者早就已經直接入帳，卻還是重複領取，就會造成網路塞車，原因其實跟網路沒甚麼關係。

至於幫6歲以下小孩代領，也一直出現身分證輸入錯誤的訊息，陳棟梁說明，該案例是這位孩童的健保卡毀損，華江郵局同仁是好意，想幫忙用身分證刷刷看，但是按照規定，有健保卡就不能用身分證，因此只要重回健保局辦卡，就可以領到錢。