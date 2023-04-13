犯嫌利用裝有針孔鏡頭的手提包偷拍女學生裙底。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市婦幼警察隊趙姓小隊長日前休假，參加子女學校的校慶園遊會，發現一名30歲林姓男子行跡詭異，手持提包不停在女學生裙底下調整位置，辦案經驗老道的趙員直覺疑似為偷拍行為，不動聲色跟在林男後方，果然發現手提袋內有隱藏鏡頭的咖啡罐，立即通報轄區大安分局員警前來將他逮捕，全案依兒少性剝削防制條例移送法辦。

婦幼警察隊特別傳授3招，提醒民眾當察覺有人刻意接近，並有不尋常動作時應提高警覺：

一、對方在自身周遭徘徊，甚至不時觸碰到其身體，應立即移動位置觀察蒐證。

二、對方不時調整隨身包包或鞋子方向等異常行為，或發現疑似有針孔鏡頭偷拍，要保持距離撥打110報警，於校園內通報師長前來協助。

三、如現場證據確鑿有偷拍犯行，勿急著要求對方將手機、攝影機及記憶卡內的影像刪除，以免證據無法保全。

婦幼警察隊表示，偷拍內容如為未成年性影像，依兒少性剝防制條例規定最高可處10年有期徒刑。而「無正當理由持有兒童或少年之性影像」，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金。警告偷拍狼勿以身試法，另呼籲民眾發現有不法行為，勇於檢舉，警方將嚴正執法，全力追查，以維護民眾身體隱私權與性私密影像安全。