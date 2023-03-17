2016年，還是雷堂堂主的「京葵」（前排左二），也被新店、中山分局掃黑逮過。（本報資料照片）

竹聯幫明仁會日前高調春酒，又掀起警方掃黑議題。（民眾提供）

近期黑幫高調春酒，警政署又開始威力掃蕩、掃黑，整起事件源於6日竹聯幫明仁會在大直萬豪的80桌旗袍辣妹春酒宴，說來也巧，明仁會的前身是竹聯幫雷堂，早在2008年，北市警中山分局就曾動員百人突襲雷堂尾牙，一舉逮捕堂主、精神領袖等50人，誰知15年後，明仁會又在中山區招兵買馬惹事。在警政署長黃明昭下令、北市警局張榮興也宣示「黑白勢不兩立」前提下，刑事局與北市警方如何針對明仁會掃蕩，備受矚目。

不過，現今社會對警察維護治安的要求愈來愈高，零星的黑幫鬥毆都可能升溫成全國掃黑議題，甚至引來「黑金」黑白掛勾質疑。因此這幾年來，儘管警政署每年數波掃黑，但政府高層都要求要有「立即」成效，警方只能被迫將蒐證到一半的案件倉促收網。就算提報了黑幫大咖治平對象，也無法遏阻黑幫氣焰，甚至讓想「上位」的小弟藉掃黑打知名度，愈混愈大尾。

攤開一清專案、檢肅流氓條例之後，2000年以來的警方掃黑史，2008年中山分局掃蕩竹聯幫雷堂的「閃電專案」，一口氣拘提歷任堂主等50人，堪稱針對單一堂口最大規模的掃黑行動，而該專案之所以能成功，甚至被時任警政署長侯友宜頒獎表揚，靠的是長達3年多的綿密蒐證。

當年參與蒐報雷堂的刑警直言：「掃黑，絕對不能急就章！」他說，約莫從2005年開始，雷堂替某金控公司在飯店股東會圍事、恐嚇小股東開始，專案小組就開始蒐證，期間許多暴力討債、砸店犯行都被掌握，2007年竹聯幫首任幫主陳啟禮喪禮，所有參與公祭的幫派分子、輪值守靈、連同扶棺者，都被警方建檔。

3年的蒐報，在2007年底，檢警一度認為時機成熟要收網，此時碰上雷堂堂主交接，警方掌握交接場合、儀式、參加者，決定延後行動。隔年初總統大選，警政署在選前大掃黑，不過專案小組認為此案「能做到更好」，放棄在專案期間行動。持續蒐證，要讓這些知道警方掃黑期程的黑幫分子，以為風頭過了而鬆懈，最後一個都跑不掉。

1月初，警方準備動手，此時得知10日晚間雷堂要內部尾牙聚會，雖桌數不多僅18桌，但這種閉門餐會，邀的都是自己人，對檢警來說是好機會，能讓所有對象插翅難飛，決定將打雷行動訂在當晚，結果也重創雷堂，讓其元氣大傷，面臨「滅堂」危機。

當年案件一審時，法官也支持檢警，逐一比對警方蒐證的檔案影像，也用組織犯罪將眾人重判，豈料二審後法官卻認為證據不足，組織都無罪，僅針對恐嚇等個案判刑。法官嚴格認定組織犯罪的構成要件，讓檢警3年蒐證幾乎白費。

偵辦員警指出，該案一審法官審案仔細，每個蒐證畫面，包括陳啟禮治喪期間輪值及公祭或聚餐行動蒐證畫面，每張照片都當庭提出來指認，之後全部一審重判，孰料二審都輕判了，想到就灰心，枉費警察、檢察官、一審法官的認真辦案偵查起訴及審案。

「司法不支持，難怪現在黑道這麼猖狂！」該員警說，這些年他也持續在掃黑，甚至雷堂京葵出走，轉投仁堂成立明仁會之初，他也參辦過京葵；但這些年因組織犯罪而入獄的黑道大哥，少之又少，都是纏訟後無罪或輕判。

他說，平心而論，黑道犯罪手法演變快速，如今已是跨境販毒、電詐、博弈、地下匯兌洗錢，和早年傳統暴力犯罪不同；加上通訊科技進步，法令限制，通訊監察難度高，要蒐證黑幫組織犯行確實不易，絕非一蹴可幾，要花時間與真功夫。

可惜的是，政府治安炒短線，一有矚目治安事件，就限期掃黑，趕鴨子上架的績效，實際上對清剿黑幫有多大作用，警政高層自己心裡有數，更別提這些組織犯罪進到法院，法官會重判嗎？