經警深入追查，共逮32人到案，展現痛擊黑幫的決心；圖為人犯現場解送。（徐沛琪攝）

本月竹聯幫明仁會內部因女人引爆黑幫大戰，成員陳男女友與同幫信堂廖男前妻在臉書互嗆多時，陳男於是撂人至新店的信堂據點擄人，被害信堂也不甘示弱，直闖明仁會據點車行鬧事。經警深入追查，共逮32人到案，展現痛擊黑幫的決心。

據了解，本月2日，陳嫌不滿女友遭同幫信堂廖姓幹部女友嗆聲，率先糾眾至新店犯下妨害自由、毀損等犯行，隨即遭新店分局員警攔獲，逮捕11名嫌犯到案，其中6名為明仁會成員；警方後續追查，發現廖男為了報仇，找來天道盟天蘆會22歲成員范男，指揮旗下約20名小弟，前往中和的車行砸車。

經新店分局、中和分局及刑警大隊掃黑專責隊共組專案小組，向地檢署聲請拘票，於新店、蘆洲等地點檢肅拘提陳男、廖男、范男等共32人到案，另查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒等證物。

新北警方連日掃蕩黑幫有成，明仁會在萬豪酒店舉辦豪奢春酒之後，新北警方全力加強盤點轄區幫派活動，竹聯幫明仁會被列為首要目標。

新北警局局長廖訓誠表示，秉持「幫派零容忍」的執法態度，持續打擊絕不手軟，運用第三方警政施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。

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