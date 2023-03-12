苗栗警察局與苗栗警分局9日起連續3天日實施「威力掃蕩專案行動」及「防制幫派組合公開活動」專案勤務。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗警察局與苗栗警分局9日起連續3天日實施「威力掃蕩專案行動」及「防制幫派組合公開活動」專案勤務，針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所強力臨檢取締計110處，共動員231人次警力，共查獲各類犯罪22件、逮捕25人，並查出竹聯幫明仁會成員，教唆手下擔任車手提領逾50萬元不法所得，全案依詐欺及洗錢防制法送辦。

苗栗縣警局共動員警力231人次，計查獲販賣毒品1件1人、通緝犯11人、持有吸食毒品案7件7人、詐欺9件13人、公共危險9件10人及傷害等各類犯罪22件25人，查扣安非他命32.21公克、吸食器1組與查獲模擬槍1枝。

苗栗警分局則威力掃蕩、臨檢場所計32處，查獲通緝犯4人、公共危險1件1人、毒品案3件3人及其他各類刑案10件11人，查扣三級毒品408.95公克及一級毒品海洛因1.2公克，強力壓制幫派暴力氣焰。

苗栗縣警局掃黑專責隊與竹南分局掃黑專責小隊，於去年7月即將竹聯幫明仁會成員康姓男子為首之不法成員進行蒐報，掌握犯罪事證，於今年2月22日檢肅康姓主嫌及成員共11人拘提到案，並起獲鋁棒等犯案工具1批，再3月9日再鎖定程姓幫派分子教唆手下小弟謝男，擔任車手在竹南鎮超商ATM提領共13次，金額逾50萬元，全案依法送辦。

苗栗縣警察局長莊勝雄及苗栗分局長蘇旭茂指出，絕不容許黑道幫派藉由餐宴等公開活動，彼此串聯壯大幫派聲勢，將持續針對黑道幫派經營、圍事行業場所實施強力掃蕩不間斷，並結合苗栗縣政府實施第3方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，以展現警方打擊暴力犯罪掃蕩黑道幫派之決心。

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