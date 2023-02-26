兩輛幸福巴士都改裝為無障礙大客車，讓身心障礙者也能搭乘。（竹南鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

竹南鎮公所向交通部公路總局爭取2台幸福巴士，並將車輛改裝為無障礙大客車，同時依南北地區規畫6條路線，預計3月1日起通車，平日提供竹南鎮內較偏遠地區民眾，搭車往返市區需求，假日則配合推動鎮內觀光發展，讓遊客有更多交通選擇。

竹南鎮公所指出，鎮內地理環境呈現南北狹長型，因與市中心距離甚遠，致偏遠居民交通不便，鎮長方進興4年前上任後即積極爭取幸福巴士，期能增加鎮內大眾運輸工具，並結合鎮內竹南、崎頂2個火車站、15個Ubike站點，提供鄉親更便捷生活及推動鎮內觀光發展。

竹南鎮幸福巴士未來有6條路線，平日星期2到5藍、綠各2條路線，以服務偏遠地區民眾往返市區為主，可服務頂埔里周2及周4、崎頂里周3及周5、海口里則為周2至周5行駛、公館里周2至周5行駛。

假日藍、綠各1條路線，串聯鎮內各景點，包括天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等，藉以提供友善的觀光服務，推動竹南鎮內觀光。

竹南鎮長方進興表示，前年成功向中央爭取2輛幸福巴士，為了服務身障朋友，公所將2輛車改裝為可容納13人、搭載1座輪椅的無障礙大客車，去年5月正式交車，由金牌客運取得運營權，將在3月1日舉行贈車與通車典禮，未來提供更便捷的大眾運輸服務。

方進興說，除了感謝交通部公路總局、苗栗縣政府及立委陳超明立委協助，也要特別感謝陳清波文教基金會創辦人陳榮秋，以及廣源造紙謝廣源董事長，這2位企業家捐贈公所各100萬元購車經費，減輕公所購車經費負擔。

2輛幸福巴士的假日路線將串連地方宗教、文化及觀光休閒場域，共同來推動觀光發展，營運的第1年將採免費搭乘，歡迎民眾多多利用，讓幸福巴士發揮最大效益。各路線詳細資訊都公布在竹南鎮公所官網、FB等，日後也會規畫建置QR code方便民眾接收「路線、班次時刻表」等資訊。