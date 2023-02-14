新住民石氏嫩勸逃逸移工男友至移民署到案，再分隔兩地苦等2年後，終於如願結連理。（移民署第二服務站提供）

嫁來台灣已18年的40歲越南籍石氏嫩在梨山經營果園，丈夫不幸於10年離世，她一肩挑起養兒育女重擔，石氏嫩與逃逸到梨山的移工阮文歌進而相戀，她勸阮至移民署到案，兩人因此分隔兩地，2年管制期結束終於合法來台如願結連理。移民署台中市第二服務站14日特別遠赴梨山探視夫妻倆，他們非常感謝「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，讓逾期的朋友不再擔心受怕。

石氏嫩18年前嫁來台灣，與先生在梨山經營果園，生育了兩名子女，全家過著無憂的生活，但好景不常，丈夫於10年離世，家計由她一肩挑起，日子雖然辛苦，但在她用心經營下，果園規模也逐漸擴大。

移工阮文歌原本在工廠上班，朋友介紹下，轉往梨山從事薪水較高的種菜工作，進而與石氏嫩相識相戀。石氏嫩認為，阮逾期居留身分若續在台生活，非長久之計，於是勸他至移民署到案，循正當管道取得在台合法身分，倆人的孩子才有未來。

阮文歌聽從石氏嫩的勸導，親自至移民署辦理到案，並繳納 1萬元罰鍰後回到越南，因為有2年管制期，阮不能來台，石氏嫩除了農忙還得獨自扶養嬰兒，心力交瘁，日復一日等待下，管制期一過，倆人就登記結婚、申請來台，阮文歌終於回到日夜思念的台灣家園並取得居留身分，現在兩人愛的結晶已上小學。

新住民石氏嫩勸逃逸移工男友至移民署到案，再分隔兩地苦等2年後，終於如願結連理。（移民署第二服務站提供）

移民署台中市第二服務站今日赴梨山果園探視石氏嫩夫妻倆，並宣導該署正在推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，不管制、免收容、最低罰鍰的消息。石氏嫩說，這真的是很好的專案，很多人可能會畏懼到案後的罰鍰和管制期而逃避，要像他們一樣自行到案，再通過管制時間的考驗，實在很不容易，很感謝移民署提供這樣的好機會，希望藉由這個專案讓逾期的朋友不再擔心受怕，鼓起勇氣面對並接受未來的幸福。

第二服務站主任周佑仁表示，石氏嫩不怨天尤人及充滿感恩的心實在很可貴，她和阮文歌這對新住民伉儷，現在洋溢著滿滿的幸福，就是因為過去的他們選擇不逃避勇敢面對的最佳寫照。專案機會只到6 月 30日止，想要了解更多相關資訊可撥打0800-024-881多語專線，有逾期情況的朋友，請提起勇氣把握當下，才能掌握幸福未來。