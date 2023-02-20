五代十國是歷史上的大動盪時期，經常發生地方叛變奪位的情況，使得戰火連年不休，在如此混亂的時期，如何保身也是一大難題。後唐武將石敬瑭便靠著「2個爸爸」登上人生巔峰，他先受岳父提拔，手握重兵執掌一方，再割讓燕雲十六州，認契丹為父，順利登基、坐上皇位，結局卻令人唏噓。

根據《梨視頻》報導，石敬瑭是五代十國後唐的武將，他年紀輕輕就因為作戰時身先士卒、異常勇猛，而深得上司李嗣源賞識、收為女婿，從此在軍中有了岳父照顧，等到後唐開國皇帝李克用過世後，他的親生兒子李存勗和養子李嗣源兄弟決裂，李嗣源在石敬瑭的幫助下順利奪取皇位，是為後唐明宗，而身為功臣的石敬瑭也被提拔，官升河陽節度使，手握重兵執掌一方。

不過好景不常，李嗣源坐上皇位沒多久就去世，由他的三兒子李從厚繼位，然而父輩的鬥爭在下一代再次上演，李嗣源的養子李從珂聯合石敬瑭，發動政變奪取皇位。而石敬瑭2次輔佐新帝都是為了自保和得到權勢，但過沒多久他就發現李從珂對自己起了疑心。

石敬瑭為了保命，先向太后求情、出面幫忙說好話，又殺死了許多勸自己奪權的大臣以表忠心，不過都無法化解兩人之間的矛盾，石敬瑭只好率先舉兵叛變，李從珂也派兵50萬圍攻他，石敬瑭向契丹人求助，遼太宗耶律德光讓大10歲的石敬瑭稱自己為爸爸，並以每年上供布30萬匹、割讓燕雲十六州為條件，派兵南下擊敗唐軍。

隨後石敬瑭受契丹冊封為大晉皇帝，世稱後晉，石敬瑭每年進貢歲幣，還不斷送給契丹皇室奇珍異寶，每次上表都會恭敬地稱耶律德光為「父皇帝」，同時自稱為「兒皇帝」，然而皇帝當沒幾年，石敬瑭就過世了，改由他的侄子石重貴繼位，不過石重貴放棄先前對契丹恭順的政策，對契丹「稱孫不稱臣」，導致兩國關係惡化，過了5年後晉就滅亡。