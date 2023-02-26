邱鋒澤昨完成北流演唱會。（羅永銘攝）

邱鋒澤25日北流演唱會圓滿落幕，慶功受訪問到嘉賓陳零九日前與女友分手，有沒有給予好友安慰？他尷尬表示自己也不太清楚：「現在不想打擾太多，他們需要私人空間，如果想分享會想傾聽，我們不會多問，也沒有立場判斷，祝福雙方平安。」表示陳零九在他眼中像大哥哥，願意「小鳥依人」陪伴他，「我們都會互相陪伴，他本來笑容就很少，這禮拜應該差不多，臉部表情一樣少」。

終於完成個人首場演唱會，邱鋒澤興奮表示：「真的太開心了，還是會有點緊張，但大家很熱情越唱越過癮，到最後反而有不捨的感覺。」他透露原本想說很久沒唱、曲目不敢排太多，早知道應該多放幾首、唱到滿足。

此外，不少歌迷期待他這次能脫衣露肌，但最終未果，他說：「上台前照鏡子，身材只有85％就不行 。」笑稱差在人魚線。至於他在演出時預告「九澤CP」將推出新作品、舉辦更大場地的演唱會，2位都曾經歷情變，新歌曲風會更悲傷？他笑回：「九澤CP本來就都是悲歌。」希望今年底「九澤CP」唱進小巨蛋。