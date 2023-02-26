古代高中狀元是一件非常光榮的事情，不但能光耀門楣、仕途前景看好，還可能吸引各家閨女慕名求嫁。清朝一名商人之女因愛慕新科狀元汪應銓，就算還未見過面，她仍託人傳話表達自己甘願成為小妾，未料等到結婚當天，才驚覺丈夫的真面目和想像中不同，讓她崩潰不已。

汪應銓是康熙五十七年的狀元，當時他已經40多歲，家中早有妻子兒女，但因為新科狀元的名氣太大，吸引閨中待嫁的女子主動求親。根據清朝袁枚《隨園詩話》和徐卓《休寧碎事》記載，京城有一名商人之女陸小姐，平時喜愛文學，經常讀小說，因此一直渴望找一名有才的男子託付終身。

汪應銓考中狀元後，按照規定穿上狀元服、騎著駿馬，敲鑼打鼓遊街，當時陸小姐正在房間看書，突然聽到街道上傳來喧鬧的聲響，於是好奇掀開窗簾查看，卻只看見一片人海，但她隱約知道應該是新科狀元正在騎馬遊街，雖然完全看不清汪應銓的長相，但她的心中仍產生強烈的情愫，還託人傳話，表示自己願意成為小妾。

不久後兩人就正式拜堂成親，洞房花燭夜的時候，陸小姐偷偷掀開頭巾，想要偷看心上人的真面目，才驚覺汪應銓是個腰粗背闊、身體肥胖、年近半百，且臉上長滿麻子的男人，和她想像中相貌堂堂的模樣差距很大，內心感到懊悔不已。

不過汪應銓並未察覺，仍開心地在外予賓客應酬，喝到酩酊大醉，一進入新房就到處嘔吐，最後還倒在床上沉睡不醒，陸小姐受到極大的打擊，認為自己未來無法和汪應銓同床共枕、共度餘生，竟選擇自我了斷。消息傳出以後，街坊鄰居議論紛紛，還有人寫對聯調侃：「國色太嬌難作婿，狀元雖好卻非郎。」

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