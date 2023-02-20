新北市五股有間電腦維修行日前遭慣竊光顧損失6000元，但老闆沒報警反而先在網路的地方社群發文公開此事，轄區蘆洲警方發現後隨即介入偵辦，當天下午就將竊賊緝捕到案，不過竊賊被捕時身上還攜有鉅款，警方後續將清查是否涉及其他的竊案。

56歲陳姓男子18日早上10時30分在地方的網路社群「我是五股人」發文表示，自家在五股經營的電腦維修行在當天早上7時30分遭竊賊光顧，偷走6000元現金，隨後蘆洲警方在執行網路巡邏時發現此事，立刻派員到場受理報案程序。

蘆洲警方調閱監視錄影器後，發現竊賊疑似是27歲的呂姓男子，他在行竊後隨即搭乘計程車，逃往距離僅約5公里的泰山區一處網咖，隨後警方便在當天下午1時50分許在網咖內將陳男逮捕，身上還發現攜有10多萬的巨款。

據了解，呂男打零工維生，且有多項竊盜前科，不過他被逮時僅坦承有闖空門，但否認有偷竊6000元，並且稱鉅款是自己的，目前警方持續釐清是否涉及其他的竊案，全案依竊盜罪嫌函送新北地檢偵辦。