全民普發現金6000元，預計4月可望開始發放。財政部今（23）日表示，全民共享經濟成果編列1417億預算，規畫5種管道領錢，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等方式領取，另外有六大族群、400萬戶「不用登記」直接入帳，發錢時間快的話兩周達成共識，慢的話拖到4月中。

財政部指出，本次符合發放資格者對象，包括我國國民（含國內出生並領有出生證明之新生兒）、各級政府機關駐外人員及具有我國國籍的眷屬、取得居留證的外籍配偶、持有永久居留證的外國人。

而400萬戶免登記直接入帳是那些人呢？財政部說明，就是領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群可以不必登記，會直接匯入銀行帳戶。

另外，偏鄉地區包含屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等三區，由當地派出所造冊發放。

至於何時能領到錢，財政部次長阮清華表示，若朝野達成共識最快兩周可通過，無共識的話，可能要耗費超過1個月時間等到4月中旬。