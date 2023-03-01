行政院通過全民普發現金6千元，最快4月上路，王品集團為「搶現金」，旗下五大鍋物品牌「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」，3月率先加發6千元，即日起至3月15日下載瘋美食App，能一鍵領取五品牌共6千元振興禮金，發放總價值高達1.2億。4月28日前至五鍋任一品牌，單筆消費滿千，加碼再抽iPhone 14。歡慶38女王節，和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」3月31日前為女性免費加菜送「女王限定和牛玫瑰花」。

王品集團「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」開鍋邀全民淘金，3月15日前至瘋美食App，能免費兌換五品牌面額120元優惠券各10張共6千元，每人限領一次，憑券至門店消費，單筆消費滿千即可折抵120元並可累計，等於現打88折。沒用完的優惠券還可轉贈親友使用(須同為瘋美食會員)，即日起至4月28日到王品五大鍋物任一品牌，透過瘋美食App結帳，不限內用外帶消費滿千，就有機會帶走iPhone 14，消費越多次中獎機會越高。活動期間加入品牌Line官方會員，還有滿千折120元優惠。

王品旗下和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣和牛麻辣鍋」，3月1日起推出寵愛女神獻禮，與女性朋友攜伴同行，兩人以上點和牛無限嚮套餐，並出示活動頁面，即贈「女王限定和牛玫瑰花」一份。要將頂級和牛霜降肉片，要捲成如玫瑰花可不容易，相當考驗主廚功夫。玫瑰花置入玻璃盅，端上桌時隨乾冰瀑布綻放花朵，仙氣十足又好吃。「嚮辣」提供6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽，主打中西fusion餐酒夜店時尚風格，以復古時髦裝潢.網美級餐點深受女性顧客喜愛。豪華三層頂級和牛海陸鐵塔，提供獨家「嚮辣風味和牛」多口味吃法，搭配氳氤乾冰，滿足女性朋友味覺與視覺雙飽足體驗。3/31前好康連發,到門店消費使用瘋美食App結帳，單筆消費滿2,000元贈瘋點數100點,邀鐵粉們嗑鍋也能有小確幸。