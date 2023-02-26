黃愛真》令人擔憂的企業最愛小孩排名

【愛傳媒兒童與閱讀專欄】二月下旬，回到母校成大，再次旁聽台灣美術史名師蕭老師的課。老師觀察企業最愛國立大學生排名（遠見雜誌，2023年），成大名列第一，讓他擔憂，而且已經連續九年。筆者深感認同。

工作態度方面，「台灣企業最愛大學生」意味著什麼？為什麼是成大而不是資優T大生？在擁有這樣光環的同時，隱含的大學教育，或者台灣的知識分子養成為何？

同一週，某電視媒體報導，台積電赴美設廠人事管理上的不同調：對於美國工程師，上司先溝通做什麼，與工程師磋商後執行，若磋商不成，工程師就不做了；台灣工程師則是上司先指派任務，然後再告訴他們原因。企業是否要考慮增派台灣工程師赴美國工作？媒體訊息顯示，兩個地區工程師工作文化不同，顯然在企業眼中，台灣工程師比較好用。台灣工程師為什麼比美國工程師好用？成大作為工程科系起家的綜合大學，成為企業最愛用大學生，又意味什麼？許多大學以企業排名作為招生的有利宣傳，又暴露了哪些集體意識？如何影響∕鞏固台灣兒童少年到青年的教育觀？

順服的乖小孩

從媒體報導，看到台灣優秀工程人才的「順從」文化。「順從」，可能並非在學風相對自由的大學教育中突然養成。當孩子進入高教（尤其高科技企業碩、博士學歷比例逐年上升），受過越多教育，理想上似乎專業與專業思辨能力越高。然而，台灣多數的中上層企業工程人才仍選擇順從。順從指令，因為來自上司專業能力或工作指派無懈可擊，還是工作收入無懈可擊？（每次看到薪水入帳，就覺得這種難以忍受的服從文化，可以繼續忍受？長期下來，這些身受階級影響的蒼白大人快樂嗎？性格又會轉變成什麼模樣？）這是我們教改下，想要培養的未來小孩嗎？台灣中小學校與家庭，「順從」教育結構，是否形成台灣科技業工程師「順從」現象？或者兩者共構的循環？台灣希望養成的未來小孩是順服一致的小孩？還是有思辨與協商能力的差異小孩？企業能接受有異見的差異小孩嗎？

搞怪小孩與提問小孩

筆者在連鎖幼兒園中、大班觀課。教師正在以實物教導孩子數與量，表達緩慢、清晰而深刻。中班的孩子上課時，偶爾專注，爬行，或者突然跑上前抱住教師的大腿。這些孩子上課中的自然行為，因為教室中多了一位觀課者，授課教師轉移教學內容，管起秩序，要求孩子服從。課程目的因此中斷，孩子越管越難以進入課程內容。

課程結束後的討論，筆者談到教師似乎內化了旁觀大人（筆者）的眼光，而且這個想像中的大人，重視班級秩序。授課教師提到這段時間的教學焦慮，家長重視學生學習專注與管教。

大班則為外師授課。外師顯然相當有經驗，面對孩子對觀課者的好奇心，仍依照自己的步調繼續課程內容。孩子的回應除了圈圈畫記，多了很多美國文化中隊友式的個人擊掌與全體擊掌，次數之多，讓筆者感受到外師期待表現出的遊戲性面向。也就是說，以外師的經驗想像台灣大人對幼兒教育的期待，似乎英文教育以遊戲性方法學習為佳。外師內化的，仍是一種台灣大人對於英語教育的期待與想像，成為另一種大人刻板下對於孩子一致性的規訓教育。

觀課後，筆者感受越小的小孩其實真誠地做自己，家長和教師這些大人，對於孩子的秩序經營，過多焦慮。

筆者在大學教書，一半的大學生上課滑手機。筆者很好奇這些學生是否仍在學習？於是連續幾週運用下課前十分鐘，請大學生摘要課程內容與發表心得，當場呈交。閱讀後發現多數大學生還真具有金庸筆下小龍女的功力：左手畫方，右手畫圓，一心數用。於是筆者仍舊持續自己課程（藝術人文領域）。期末報告再次驗證大多數學生（缺課太多者除外）仍能以上課學習的方法論來閱讀各種他們自己想要認識的圖像∕影像。期末考則是第三次驗證。於是，是否要求學生「服從一致性的管教」學習方式？筆者覺得，視這個世代孩子學習情況而定。

這樣的方法，筆者也應用在中學生的閱讀課程。閱讀除了以師生對話構成上課的基本調性，對於現在滑世代效應逐漸顯現在中學孩子學習狀態：動態、差異與一心多用，或許也可以用大學生上課的班級經營方式對應中學孩子。然而這個觀念和現在中學孩子應對的大人（如家長、教師），觀念上仍有爭議（一般大人仍認為中學孩子上課要坐得住、專注、順從等上課方式與態度）。傳統順從的上課模式，隨著滑世代特質越來越明顯，可能也會產生越來越多的杆格與管教問題。

從企業最愛學生到校園、家庭對孩子的教育，或許可以想像，整個社會系統，正為我們的企業培養順從小孩。在新世代孩子特質不斷改變，新的教育型態嘗試培養多元差異，具有個人特質的孩子，這些孩子是否能適應企業？或者企業也應該逐漸改變「下指令」優先的文化？或許仍待檢視。

圖像出處：成功大學官網截圖

作者為台東大學兒童文學所博士

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