全台鬧蛋荒，引發民怨。國民黨智庫執行長柯志恩今（20）日指出，許多網友抱怨買不到雞蛋，政府卻不願面對現實，還安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場，架上有滿滿雞蛋的大戲，難怪網友都在喊話，「能不能請鄭副院長到住家附近的賣場視察，讓他們也可以買得到雞蛋？」

柯志恩今自曝，從小就愛吃蛋料理，但感慨提到「現在要吃到這樣滿滿的班尼迪克蛋早餐似乎已不太可能」，由於禽流感與氣候影響，再加上飼料成本上漲，根據養雞協會預估，近期每日雞蛋缺口已達近450萬顆，蛋價也因此每台斤調漲2元。

她表示，許多網友抱怨，不僅大賣場買不到雞蛋，現在早餐買飯糰加蛋只有半顆、加蛋要20元不如加肉片、午餐吃蒸蛋加皮蛋是一種奢侈，甚至有早餐店老闆貼出公告「一顆荷包蛋10塊，兩顆25元」來避免客人點超過1顆以上。

對此，柯志恩狠批，政府卻不願面對現實，一再誇口「台灣不是缺蛋只是缺便宜蛋」、「很多國家雞蛋都變貴」，甚至還安排一齣鄭文燦視察賣場，架上有滿滿雞蛋的大戲，卻是賣場人員5分鐘前臨時才補滿。現在網友都在喊話，「能不能請鄭副院長到住家附近的賣場視察，讓他們也可以買得到雞蛋？」

柯志恩直指，面對禽流感與氣候問題，政府反應太慢，去年10月才大量進口種雞，導致生產不及，再加上掌握蛋農生產量的資訊不確實，民眾四處搶蛋，供需失衡自然價格也跟著上漲。因此，她語重心長呼籲，政府與其花心思演戲給國人看，還不如盡快提出穩定蛋價的具體辦法！請把吃飯「加蛋」的小確幸盡快還給大家吧！