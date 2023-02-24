這次長榮航空促銷機票中，國人最愛的東北亞航線桃園-沖繩5,675元起(未稅)、桃園-福岡8,905元起(未稅)、桃園-首爾7,421元起（未稅），渡假必選的東南亞航線桃園-宿霧5,733元起(未稅)、桃園-清邁8,114元起(未稅)，以及3月30日即將開航的桃園-克拉克也只要5,733元起(未稅)。

在歐美長程航線部分，桃園-紐約36,891元起(含稅)、桃園-舊金山31,298元起(含稅)、桃園-洛杉磯33,554元起(含稅)。想要前往歐洲旅行，桃園-維也納23,134元起(未稅)、桃園-慕尼黑24,812元起(未稅)，更多航點優惠票價可至長榮航空官網查詢。

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