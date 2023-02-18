張善政自參選以來的「佛系」風格，擄獲一票粉絲，也順利高票當選桃園市市長。張臉書目前最後一篇文仍停留在2月14日情人節當天，張指出，市府內有些暫時沒有另一半的同仁，今年民政局發揮創意，與桃園景福宮聯名，製作有景福宮月老加持的「脫單筷」，希望有意尋覓對象的同仁們能「快快脫單」。此文狂吸破萬讚，不少網友卻敲碗大喊，希望能看到張跟夫人的「私下自拍甜密合影」，展現出張在粉絲群中的高人氣。

張善政14日情人節當天在臉書發文表示，情人節祝福有另一半的朋友們永浴愛河、長長久久。市府裡面，有一些暫時沒有另一半的同仁，今年民政局發揮創意，與桃園景福宮聯名，製作有景福宮月老加持的「脫單筷」。

張善政強調，希望有意尋覓對象的同仁們能「快快脫單」，像筷子一般「雙雙對對」攜手共創快樂生活。他當天也分送「脫單筷」給市府同仁，期盼大家無論感情、生活還是人際關係，都能一切順利。此文配圖則是張露出洋溢笑容，在現場發放筷子的照片。

這篇文章湧入超過1萬個讚與破250則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「想看市長跟夫人的合影！」「我們想看您跟夫人的私下甜密自拍合照」、「想看合照+1」、「希望能像善政市長跟夫人一樣，遇到彼此的正緣，每天這麼幸福甜蜜」、「張善政是一個人才棒棒的市長」。