行政院23日敲定「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃推出1200元通勤套票，1個月內能無限次搭乘公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車。民進黨立委鄭運鵬今（24）日在臉書發文指出，該政策是2022年九合一選舉前，他和其他綠營候選人一起提出的，結果旋即被國民黨桃園市議員凌濤打臉，根本是在搶現在桃園市長張善政的功勞。

鄭運鵬表示，去年底縣市長選舉，他與立委蔡適應、前交通部長林佳龍、前衛服部長陳時中，共同提出北北基桃1200元首都圈通行月票方案。凌濤稍早馬上在臉書列出時間表，張善政早在2022年10月1日就提出「桃北北1280月票」構想，10月7日北上立院，召開公聽會討論1280政見，那時鄭運鵬的發言人還在酸言酸語「張善政是為了救人氣」、「應該留在桃園講政策比較容易被聽到」。

凌濤接著強調，直到2022年11月8日，民進黨的北部縣市首長候選人才召開記者會宣布1200月票政見。他怒批，鄭運鵬根本沒有資格收割1200月票政策成果，桃園每天至少有7萬人要去雙北上班，不管是開車或是搭乘公車、火車都很辛苦，直到國民黨的張善政提出1280月票政策後，他們的需求才真正被重視。

對於桃園區域立委鄭運鵬跟前桃園市長鄭文燦，凌濤質疑，他們在過去8年為何沒有替桃園人發聲？現在中央順應民意推出相關政策，民進黨就搶著收割。他最後直言，綠營「生雞蛋無，放雞屎有」只會打政治口水仗，鄭運鵬如今出來收割，好意思嗎？

民眾看到凌濤的貼文後，則表示「北北基桃大眾運輸月票1280元是張善政市長先提出的政見！民進黨故意減少為1200元月票！坐收成果！」、「他又沒有選上！」、「認同」。不過也有網友上來求助，詢問「桃園機場捷運不包括在裡面，市府有沒有補救措施？」