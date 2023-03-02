南投二選區立委補選後天投票。立委賴士葆上午在臉書發文痛斥，綠營完全複製打顏寬恆的套路，網軍、側翼、名嘴加上黨政高層絡繹不絕的輔選，又是國家機器總動員對付林明溱一個人的資源不對稱選戰。

賴士葆在臉書PO文表示，身為南投女婿，雖然沒有住在南投，人不親土親，踩在南投土地的次數難以計數，對南投有一份故鄉情誼的熱愛與關心。

賴士葆在文中提到，南投立委的補選是賴清德上台的第一役，打得火熱，遺憾的是完全複製打顏寬恆的套路，網軍、側翼、名嘴加上黨政高層絡繹不絕的輔選，又是國家機器總動員 對付林明溱一個人的資源不對稱選戰。

貼文內容提到，疫情期間，林明溱縣長掛心縣民急需疫苗，積極欲向上海復星購買BNT疫苗，卻被蔡培慧說成是中國代工的復必泰，這些意識形態的硬拗該被理性探討與檢驗。另外，過去蔡培慧擔任農發陣線發言人時堅決反萊豬和萊牛進口，但是擔任立委的時候不反萊豬，相對於林明溱捍衛縣民食安堅持萊劑零檢出，誰站在民眾福祉，誰跟著黨意走，南投縣民心中自有定見。

賴士葆最後感性的說，南投人民風純樸善良，選舉其實應該回歸理性和人性，民進黨瘋狂死命地潑髒水抹黑林明溱，林明溱在縣長任內積極的促銷南投的農產品和促進觀光的亮麗成績有目共睹，懇請南投縣民用選票還他一個公道。