張善政、游顥等人陪林明溱在竹山鎮掃街拜票，支持者聽到廣播衝出家門熱情揮手。（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

桃園市長張善政28日到南投縣陪立委補選候選人林明溱掃街拜票，民眾揮手、比2號致意，接著到克明宮參拜祈福。針對綠營指林明溱父子不選，將再騙一次。林明溱痛斥抹黑，南投縣議員游顥反酸，綠營應該帶蔡培慧回去好好做功課、了解南投，距投開票剩4天，研究一下要提什麼政見？不要只剩抹黑。

民進黨副秘書長黃建嘉28日表示，林明溱說他補選這一席是為了傳位給南投縣議員游顥，若是真心要讓賢給游顥，為何這次不讓游顥選？要南投人不要再被騙了。

林明溱重申，他跟兒子都不會參選2024立委，他全力力挺游顥年底代表國民黨參選第2選區立委，「黃建嘉不要再亂抹黑，這種烏賊戰沒用」，他在竹山建設34億元，免費營養午餐24億元，歷經竹山造勢晚會，加上張善政陪他掃街，感受到鎮民對他的支持，相信鎮民不會聽信片面之詞，會用智慧選擇真正會做事的人。

游顥強調，他從頭倒尾都非常挺前縣長林明溱，感謝林明溱扛下這一局，一定會把蔡培慧三振出局，因為掃街時，感受到鎮民熱情，反觀蔡培慧只能把前瞻計畫的錢，當作自己的錢，把林明溱想規劃的產業園區，說是自己的政見，拜託黃建嘉把蔡培慧帶回去，重新了解南投，好好做做功課，距投開票剩4天，研究一下要提什麼政見？不要只剩抹黑，這樣是反輔選。

「國民黨團結在一起，一起守護南投。」游顥分析，林明溱從政30年，在南投縣留下的政績太多了，大家有目共睹，全都感念在心頭，反觀黃建嘉、蔡培慧都不了解南投，所以只能不斷抹黑，提不出政見，相信了解南投的林明溱一定會勝選。

張善政說，林明溱擔任縣長任內表現非常好，特地到南投縣幫他加油打氣，幫助他順利進入國會，未來跟南投縣長許淑華搭配，一起守護南投，選舉期間被攻擊難免，不過大家一起力挺，幫助林明溱順利當選。