南投立委補選在4日落幕，民進黨蔡培慧擊敗國民黨派出的老縣長林明溱。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（6）日指出，這次影響選情最大的變數不是別人，正是林明溱，身為沙場老將卻頻頻出錯，值得深入探討。

中選會公開的數據顯示，本次補選選舉人數共19萬8412人、投票人數9萬1964人，投票率為46.35％，4名候選人得票數分別為蔡培慧4萬5218票、林明溱4萬3293票、國家公義運動黨推薦的魯昱君421票、無黨籍陳聰鑑2528票。

游盈隆在臉書撰文分析，深入來看這次補選，如果真要列出影響選舉結果的各種遠因與近因，進而做出比較客觀且科學的論斷，他會說，這是一次短期因素主導下的選舉，候選人的表現在過程中更是重中之重，「一言以蔽之，林明溱是影響這次選舉結果的超級變數。」

對於林明溱在選舉中的表現，游盈隆提出質疑，身為沙場老將，他為什麼在過程中有那麼多令人錯愕、反感、厭惡的言行，老番顛到這種程度，讓外界一頭霧水，值得探討。他認為，就結果論，林明溱脱序演出有如「魏延撞倒七星燈」，打亂國民黨朱立倫參選2024總統佈局。