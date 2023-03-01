桃園市長張善政上任後，推行多項新政策，其中「代理老師全年聘期」政策推出後，更有許多縣市跟進。對此，國民黨桃園市議員梁為超有感而發表示，過去市府常有的不斷開工、政見或工程進度延遲已不復見，取而代之的是少說話、多做事的務實市府。

梁為超今(1)日在臉書指出，張善政上任後已陸續推行多項政策，教育政策上推出補助幼兒園大班助學金、保障代理教師與正式教師同工同酬、國中小學營養午餐免費、代理老師全年聘期等4大政策。

此外，梁為超提到，YouBike免費時數延長到60分鐘、擴大肺癌篩檢等政見也都將在近期落實，北北基桃1200元通勤套票也在中央政府的首肯下，將於今年中正式上線。

梁為超說桃市府風氣與政治文化的轉變，他在議會第一線感受甚深，過去常有的不斷開工、政見或工程進度延遲已不復見，取而代之的是少說話、多做事的務實市府。梁為超認為，張善政市長和市府團隊不會選舉、不知道怎麼宣傳，但他們知道什麼才是國之所需、什麼才是人民的需要，「轉變政治文化，果然還是要交給專業的來」。