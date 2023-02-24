行政院會昨拍板通過「中央促進公共運輸使用方案」，基北北桃將推出1200通勤月票，桃園市長張善政昨直呼高興，但今天交通局卻指出，中央針對跨區城際運具補助9成、地方負責1成，但卻沒有包含機場捷運，盼將機捷歸類中央權管補貼，比照台鐵補助。

交通局長張新福表示，政院昨拍板「中央促進公共運輸使用方案」，其中包括桃北北基1200通勤月票，但中央補助9成、地方負責1成的跨區城際交通運具僅有台鐵、國道客運，但機場捷運是北北桃通勤的主要運具之一，串連北北桃3市，也屬於城際運輸的一環，卻與市區公車、公共自行車一樣，中央僅補助5成，六都以外中央補助7成5％，與期待有所落差。

交通局說，機場捷運目前產權屬於交通部，但機場捷運兼具機場快線服務，功能特殊，強烈建議仍歸類中央權管補貼，並呼籲中央應多考量各地方政府財政差異，給予縣市級政府足夠的補助，以達財務永續，維持最佳服務品質。

張新福認為，生活圈定期月票實施後，勢必衍生運量成長，中央後續應滾動式檢討補助原則，依實際運量覈實補助，此外，過去疫情造成公車司機大量流失，為免發生「有乘客沒司機」的窘境，因此在公共運輸的駕駛人力、車輛設備等，希望中央能重視並給予業者全力協助，才能穩定基北北桃生活圈通勤通學使用族群，維持公共運輸服務品質向上提升。