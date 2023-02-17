包偉銘與老婆劉依純結婚邁入第8年，感情甜蜜蜜。2人平時忙工作、熱心公益，仍不忘享受生活、犒賞自己；他們日前赴印尼峇里島6天5夜之旅，粗估共花費20萬元台幣。包偉銘憶起，新婚時特地選擇去峇里島浪漫度蜜月，時隔近8年的時間又再次踏上當地，開玩笑說，這次是來當大戶人家的撒錢之旅，「當有錢人真的很開心」。

包偉銘、老婆劉依純赴峇里島度假。（翰森娛樂提供）

他們在當地盡情大啖美食、逛街購物等，還在當地歡慶浪漫情人節，2人挑選在峇里島最著名的悅榕莊享受燭光晚餐，一餐佳餚美酒花費1000萬印尼盾（約台幣2萬元），他笑說，當每次結帳時，一看到手中拿著的印尼盾現金，彷彿自己好像是有錢人，「因為在便利商店買個東西一出手就是20、30萬印尼盾（約台幣400、600元）」。

包偉銘、老婆劉依純日前在峇里島度假，浪漫享受美食。（翰森娛樂提供）

2人在峇里島的大自然美景留下許多美照，不過在當地只要搭車、搬行李或周邊服務等，他們都不吝給予小費，每次都是5、10萬印尼盾起跳，包偉銘解釋說：「不清楚的人，可能想說怎麼這麼的大手筆，其實就是印尼盾為單位，所以動不動就是幾十萬、幾百萬、幾千萬（印尼盾）。」

他過去曾數度赴峇里島度假，這次在出國前擔心在當地刷卡無上限，事前還特地打去銀行希望降低信用卡額度，「很怕在國外這麼一刷，每次千萬印尼盾（約台幣2萬）以上跑不掉，想說先降低信用卡額度」。

包偉銘、劉依純很滿意在峇里島6天的度假時光，「一切都很完美、悠閒」，不過他發現當地的塞車狀況十分嚴重，每次外出都在塞車，令人頭痛，他還打趣說「俗話說得好，峇里島只有更塞，沒有不塞！」