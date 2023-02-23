秦剛見印尼總統佐科，鼓勵優秀中資企業參與印尼重大基建專案。（翻攝自大陸外交部官網）

秦剛鼓勵優秀中資企業參與印尼重大基建專案。（翻攝自大陸外交部官網）

中國大陸外交部網站23日消息，印尼總統佐科22日在雅加達會見到訪的中國大陸外交部長秦剛。佐科期待雙方加緊落實兩國元首峇里島會晤共識，籌備好下階段高層往來。秦剛表示，雙方要全力保障雅萬高鐵如期建成通車，打造更多「一帶一路」合作旗艦項目，並鼓勵優秀中企參與印尼重大基建專案。

佐科說，近年來，印尼與中國大陸務實合作成果豐碩，雙邊經貿投資額快速增長，中方已成為印尼第二大外資來源地。雙方要加快推進雅萬高鐵、北加里曼丹工業園、新首都建設等重點項目，拓展產業鏈、新能源等合作。

佐科表示，亞洲是全球經濟增長的中心，不應是權力鬥爭的舞台。印尼願與中方攜手維護地區和平穩定，助力疫後復甦。印尼讚賞中方支持東協中心地位，將本著「五點共識」處理緬甸問題。

秦剛表示中方願與印尼方一道，以兩國元首重要共識為指引，堅持高層引領、堅持戰略對接、堅持大國協作，在追求現代化的道路上共同發展。雙方要全力保障雅萬高鐵如期建成通車，打造更多「一帶一路」合作旗艦項目。中方願進口更多印尼大宗商品和優質農漁產品，鼓勵優秀中資企業參與印尼重大基建專案。

秦剛表示，百年變局深刻影響亞太地區。形勢越是複雜，中方和東協越要加強團結合作，維護本地區和平穩定和發展繁榮。中方全力支持印尼發揮東協輪值主席國作用，引領推動東協共同體建設和東亞合作取得更大成果，將一如既往支持東協中心地位，通過「東協方式」解決緬甸問題。

訪問期間，秦剛同印尼外長蕾特諾共同主持中印尼雙邊合作聯委會機制第四次會議，分別會見印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特和東協祕書長高金洪。