大陸外交部網站消息，中國大陸外交部長秦剛27日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第52屆會議高級別會議，發表題為〈堅持走中國人權發展道路 為全球人權治理貢獻中國力量）的致詞，強調任何國家都沒有資格當人權「判官」，反對有的國家無視並無力解決本國國內存在的嚴重人權問題，卻到處充當人權「教師爺」，對別國指手畫腳。

秦剛表示，當前，新冠疫情陰霾未散，全球經濟面臨衰退風險，糧食和能源危機、產供鏈斷裂、氣候變化等全球性問題層出不窮，國際人權事業發展面臨嚴峻挑戰。面對新形勢新任務，必須認真思考：如何更好促進和保護人權？如何加強和改進全球人權治理？中國主張：

一是堅持走符合各國實際國情的人權發展道路。各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重。照搬照抄別國模式只會水土不服，強加於人更會貽害無窮。

二是堅持全面促進和保護各類人權。人權是不可分割的，生存權和發展權是首要基本人權，公民權利和政治權利、經濟社會文化權利必須同等重視、系統推進。要更加重視開發中國家面臨的人權挑戰，更多關注開發中國家的人權訴求。單邊強制措施違反國際法，侵害當事國人民基本人權，必須立即無條件取消。

三是堅持國際公平正義。任何國家都沒有資格當人權「判官」，人權不能成為干涉別國內政、遏制別國發展的藉口。各國應恪守聯合國憲章宗旨和原則，在平等和相互尊重的基礎上開展人權交流與合作，共同反對有的國家將人權問題政治化、武器化、工具化，反對有的國家無視並無力解決本國國內存在的嚴重人權問題，卻到處充當人權「教師爺」，對別國指手畫腳。

四是堅持對話合作。人權理事會應成為建設性對話與合作的大舞臺，而不是政治操弄和陣營對抗的角鬥場。人權理事會應堅持聯合國會員國主導原則。只有秉持公正、客觀、非選擇性、非政治化原則，聯合國人權系統才能良好運轉，為國際人權事業發展持續注入正能量。

秦剛強調，中共二十大成功召開，擘畫以中國式現代化推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。實現中國式現代化的過程，也是不斷推動人權事業發展的進程。中國人權事業取得歷史性成就，關鍵在於我們走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。中國將沿著這條道路堅定不移地走下去。

秦剛表示，一些別有用心的勢力不斷炒作中國的新疆、西藏事務，企圖藉此攻擊抹黑中國，打壓遏制中國發展，中方對此堅決反對。中方歡迎不帶偏見的各國人士到中國走一走、看一看，親眼見證事實、瞭解真相。《香港國安法》實施以來，香港正處於由亂到治走向由治及興的新階段。將堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全和發展利益，保持香港繁榮穩定。

關於日本政府決定向海洋排放福島核事故汙染水，秦剛強調，這不是日本一家的私事，關乎全球生態環境安全和各國人民健康權。各國應敦促日方正視國際社會合理關切，履行應盡國際義務，以公開、透明、科學、安全的方式處置核汙染水。

秦剛表示，新的一年，願同各方攜手努力，共同推進全球人權保護事業，推動構建人類命運共同體。