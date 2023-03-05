台東縣第5屆社區經理人培訓今天開訓，社會處長陳淑蘭致詞。（蔡旻妤攝）

台東縣第5屆社區經理人培訓今天開訓。（蔡旻妤攝）

台東全縣共有逾百個立案社區發展協會，為培育專責的社區工作者，台東縣政府社會處辦理第5屆社區專業經理人訓練，50個名額全額滿，學員從26歲至66歲都有，開訓典禮也特別邀請前4屆「學長姐」薪火薪傳，鼓勵大家為社區盡一份心力。

學員中，來自長濱鄉膽曼社區發展協會的廖進旺年齡最大，66歲的他是台東縣警察局退休刑警，他說，退休後回到部落就想為社區部落盡一份心力，照顧在地長者。

而年紀最小的是26歲的關山返鄉青年鍾嬡，她畢業於輔仁大學美術系，因想念台東獨特的慢活步調，因此決定回到豐泉社區加入地方創生工作。

不畏路途遙遠，來自東河鄉北源社區的鄒美芳是社會工作師，她因社工專業，在泰源村主動承租閒置空間，希望發展族語或美語教學、學童課業輔導，也能在疫情時提供自學或共學場所，作為關懷在地老幼的基地。

台東縣政府社會處陳淑蘭處長表示，培訓課程總計100小時，包含初階36小時及進階64小時，內容包含社區營造、全齡友善、促進社會參與、提案技巧及媒體行銷等，希望藉由開設專業課程，以培訓在地專業人力長期投入社區發展業務，輔導各社區依發展現況自我診斷，並提供解決問題可行方案，促進社區發展。