中國外交部發言人汪文斌20日在例行記者會上宣布，應印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）邀請，中國外交部長秦剛將於21日至23日訪問印尼，並走訪東協（ASEAN）祕書處。這將是秦剛在農曆新年之後的首次出訪，也是他就任後對周邊國家的首訪。

澎湃新聞報導，汪文斌介紹說，訪問期間，秦剛將拜會印尼總統佐科威（Joko Widodo），會見印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan），與勒特諾共同主持召開中印尼雙邊合作聯委會機制第四次會議，並走訪東協祕書處，會見祕書長高金洪和東協常駐代表委員會。

汪文斌指出，近年來在兩國元首的戰略引領下，中、印尼關係展現出強勁的韌性和蓬勃活力。特別是去年中國國家主席習近平與佐科威就共建中、印尼命運共同體，達成重要共識，揭開了雙邊關係的嶄新篇章。

同時，中國和東協也步入了全面戰略夥伴關係的新階段，今年是中、印尼建立全面戰略夥伴關係10周年，也是習近平提出建設更為緊密的中國、東協命運共同體10周年和中國加入東南亞友好合作條約20周年，恰逢印尼擔任東協輪值主席國。

汪文斌表示，中方期待通過秦剛此訪，與印尼落實兩國元首重要共識，鞏固雙多邊層面戰略合作，推動中、印尼命運共同體結出更多碩果，也期待與印尼和東協方面密切合作，推進和平、安寧、繁榮、美麗友好五大家園建設，深化中國、東協全面戰略夥伴關係，維護東亞合作正確發展方向，促進地區和平穩定繁榮。