中國大陸外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會。 韓聯社記者提問，韓國決定從3月1日起取消自中國大陸入境人員入境後核酸檢測，中方是否也會對自韓國入境人員採取同等措施時 ，汪文斌回應表示，注意到了相關的報導。有關方面應盡快取消針對中國大陸的歧視性限制措施，為人員正常往來創造便利條件。中方願考慮適時採取相應措施。

韓聯社22日報導，韓國將於下個月1日取消對來自中國大陸旅客入境後進行新冠PCR檢測的要求，以及自華航班統一降落仁川國際機場的限制。

報導稱，韓國中央災難安全對策本部第二總括調整官金星鎬22日在政府會議上宣布了這一政策。他稱，韓國的新冠疫情形勢穩定，來自中國大陸的入境陽性率在2月3日當周已降至0.6％，並表示「判斷可能會進一步放寬隔離措施。」

此外，他還表示，「目前針對自中入韓人員實施的入境前檢查和檢疫資訊輸入系統（Q-CODE）填報義務將延長到3月10日，以確認暫停其他措施的影響。」

大陸觀察者網10日報導，金星鎬介紹，自中國大陸入境者新冠落地檢陽性率近日已降至2％以下，且自中確診病例未被檢出重點關注變異株。韓國政府要求從中國大陸入韓短期居留的外籍人員需在機場接受核酸檢測，並在機場等待結果出爐。