大陸外交部網站消息，大陸外交部長秦剛20日在北京會見新加坡外長維文。雙方同意加快全面恢復直航航班，更好便利兩國人員往來。雙方強調將堅持以東協為中心、開放包容的區域合作架構。

秦剛說，新加坡是中國的重要合作夥伴，長期深度參與中國改革開放與發展進程。中方高度重視中新關係，重視星方在地區國際事務中的獨特作用，願攜手落實好兩國領導人重要共識，推動中新關係實現新發展。

秦剛強調，當前，我們正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，星方也提出「經濟2030願景」。兩國現代化建設交融互促面臨重要機遇，中方願繼續同星方互學互鑒、合作共贏。雙方要深度對接發展戰略，深化高品質共建「一帶一路」，提升合作「統籌力」「競爭力」「帶動力」，推動合作提質升級。

維文說，疫情發生以來，星中守望相助、同舟共濟，以實際行動彰顯寶貴友誼、踐行夥伴精神，互信不斷深化，務實合作順利推進。很高興看到中國實現疫後快速復甦，星中利益高度融合，我們對兩國各領域合作充滿期待。當前國際形勢充滿挑戰、令人擔憂，星方將繼續堅持多邊主義，宣導多元文化，維護自由貿易和產供鏈穩定暢通，與中方共護共促和平繁榮。

雙方表示將籌備好下階段高層往來，充分發揮雙邊合作機制作用，推動重點合作項目好上加好。

雙方同意加快全面恢復直航航班，更好便利兩國人員往來。

雙方強調將堅持以東協為中心、開放包容的區域合作架構。秦剛表示，中方堅定支持東協主導作用，維護東亞合作正確方向，願同東協深化務實合作，打造合作亮點，推進共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」。中方願同東協國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，共同維護南海和平穩定。