部分民眾皮膚容易過敏，有些皮膚易乾燥的人，更要勤加的保養皮膚，避免「傷痕累累」。(慈濟醫院提供)

林佳佳建議，讓肌膚保濕時間拉長，皮膚乾裂問題自然就不會發生。(慈濟醫院提供)

氣候不穩定，加上冷氣團一波波來襲！坊間很多民眾皮膚出現問題，嚴重影響生活。慈濟醫院家庭醫學科醫師林佳佳強調，部分人容易過敏，有些皮膚易乾燥的人，更要勤加的保養皮膚，避免「傷痕累累」；還有糖尿病、中風病人等新陳代謝疾病問題的人，家屬要注意長輩的皮膚狀況。

林佳佳說，37歲的呂男一到冬季，雙手指節與腳根皮膚就龜裂，剛好春節每日平均溫度偏低，手指節裂痕處增加，疼痛到無法用筆、敲鍵盤，如廁後不敢洗手非常困擾。他自述冬天也有運動習慣，戶外運動或游泳後，隔天手指裂痕馬上又多幾條。

林佳佳醫師臨床觀察，皮膚乾裂不只發生手指腳根，人體最乾燥且會易搔癢的部位是在小腿脛前，常常抓癢到皮膚發紅產生「冬季濕疹」，有「缺脂性皮膚炎」的人因為冬季溫度低，皮脂腺跟汗腺分泌少，肌膚保水功能變差，皮膚過於乾燥引起皮膚發炎；大多發生在末梢血液循環不的好老人家等。

林佳佳表示，皮膚已有裂傷或濕疹，擦藥膏只能幫助傷口儘快恢復，重要的是平時要做好「保濕」，若皮膚覺得癢應該用輕拍與冰敷患處，取代搔抓以免產生傷口造成進一步感染。凡士林乳液、乳霜有滋潤、鎖住水份作用，最好不要選用填加香精或香料，晚間睡覺戴棉質手套或穿襪子能提高保濕效果。

林佳佳強調，冬天氣溫低，在家開暖氣溫度要適中、不要對人直吹，時間不要太久；洗熱水澡溫度不要過熱儘量不泡湯，洗澡完馬上擦乳液降低水分流失，若不得已再碰水，最好戴上防水手套；讓肌膚保濕時間拉長，皮膚乾裂問題自然就不會發生。