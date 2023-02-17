【立綱氣象報報】周一起冷空氣進入 北、東部較濕涼

明天又是補班日！雖然各地天氣大致晴朗穩定，不過仍要注意早晚溫差較大，而下周日（2/19）午後東北季風逐漸增強，各地變天轉為濕涼，氣象主播戴立綱預估，下周二、下周三（2/21、2/22）最為寒冷，恐怕僅有13度，且北部、東部有機會出現短暫降雨，要到下周四（2/23）才會回暖。

氣象局資料顯示，明日早晚偏涼，台南以北、宜蘭低溫14到16度，其他地區約18度，白天各地高溫約24至27度，南台灣內陸甚至上看30度，感受溫暖偏熱，不過西半部分和東北部日夜溫差較大。

氣象局預估未來降雨趨勢，下周日起受到東北季風影響，迎風面水氣增加。（圖／氣象局提供）

氣象局預估，明日各地普遍多雲到晴，僅東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。值得留意的是，今夜至明日上午東半部及恆春半島降雨機率增加，尤其要特別注意濃霧發生，下周日至下周四（2/19-2/23）東北季風增強，迎風面水氣偏多，恆春半島、南部山區降雨機率高。

氣象主播戴立綱指出，周日午後鋒面接近，北部、東部轉雨，中南部天氣晴朗；下周一（2/20）冷空氣抵台溫度驟降，預估下周二、下周三（2/21、2/22）下探13度，東半部有雨、西半部天晴；下周四、下周五（2/23、2/24）氣溫回升，北東有雨、中南部天晴。