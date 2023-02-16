慈濟科技大學培育護理人才，除開辦原住民公費護理專班，今年還開辦衛福部玉里醫院花東專班。（慈濟科技大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

偏鄉護理人力短缺，慈濟科技大學自27年前成立原住民公費護理專班，每學年度招收50人，持續培養人才，2年前與衛福部玉里醫院簽訂培育合作意向書後，今年將開辦花東專班，預計招收50人，對象為花蓮或台東的國中畢業生，錄取後有學雜、膳食費等補助，成績達門檻還有零用金、獎學金等，且畢業後可至慈濟8家醫院及玉里醫院服務。

慈科大培育偏鄉護理人才，自1996年起開設五專護理科原住民公費專班，錄取名額原本為100人，近年因受少子化影響，降至50名，不過學生畢業且考取護理師國家考試後，即可任選則到花蓮、玉里、台東關山、嘉義大林、台北新店、台中潭子、嘉義和斗六等8家慈濟醫院服務。

位在花蓮南區的玉里醫院，近年配合長照轉型，需要更多人力，2021年與慈科大簽訂人才培育合作意向書，開辦花東專班，讓花蓮與台東學生公費求學，畢業後能就近到玉里醫院就業。

慈科大指出，112學年度原住民專班、玉里醫院花東專班錄取名額各50人，對象為國中畢業生，原住民專班限原住民學生，花東專班則需設籍在花蓮或台東。本月24日開放網路報名，4月15日考試，5月13日現場登記分發放榜；兩班考試科目為國文、英語與數學，如設籍在花蓮或台東的原住民，兩班資格都符合，可於登記分發時擇一錄取。

慈科大表示，兩班都是公費生，學雜、膳食、制服、教科書費都有補助，會與其他入學管道學生打散分班，如學期學業成績平均75分以上、操行成績平均80分以上，每月再提供5000元零用金，每學年共有8個月可領，學期成績排名全班前10％，可再領2萬元績優獎學金。