花蓮自強外役監獄受刑人魯宗龍2月11日上午6時起返家探視，原應於同月13日下午20時前返監，卻逾期未歸。花蓮地檢署昨（14）日凌晨獲報後，立即聯繫承辦魯男執行案件的金門地檢署，金檢馬上發布通緝，鐵路警察局刑事警察大隊昨天下午將他逮捕歸案，花蓮地檢署昨天深夜接受金門地檢署囑託訊問，昨晚11時30分將魯男發監執行。

花蓮地檢署指出，鐵路警察局刑事警察大隊昨天下午4時30分許在新北市汐止區某網咖緝獲魯宗龍，交付花蓮縣警察局刑事警察大隊，昨晚10時50分許解送花檢，檢察官訊問後將魯男發監執行，接續執行脫逃前未執畢的詐欺案件，至於他逃亡時涉犯《刑法》第161條第1項脫逃罪，檢方將另案偵辦。

魯宗龍因詐欺等案件，遭金門法院判刑2年8月，但他設籍花蓮、因此發交自強監獄服刑，本應前天晚間收假，不料逾假未歸，經法務部通報刑事局發布緊急查緝專刊，順利逮捕歸案。

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