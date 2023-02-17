台東楊姓男子為了購買毒品，專挑飯店工地內電纜線行竊，再以機車分批載送銷贓圖利，台東縣警察局刑事警察大隊獲報循線追查，在市區某飯店出租套房逮到楊男、並查獲毒品安非他命，另在回收場查獲重達130公斤的電纜。警方表示，依竊盜及毒品危害防制條例，將楊移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局刑事警察今天在楊姓男子租屋處查獲毒品安非他命，另在其他地點找到失竊電纜線。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

楊男有毒品、竊盜等多項刑案紀錄，目前失業租屋在台東市區飯店內，因缺錢花用，專挑飯店工地內電纜線行竊，得手後再以機車分批載送至台東市區資源回收場銷贓，以每公斤新台幣120至200元不等價錢變賣圖利，至今獲得2萬多元贓款，所得皆用來購買毒品施用。

台東縣警察局刑事警察今天持搜索票前往台東市區某飯店出租套房搜索，當場在楊姓男子租屋處，查獲毒品安非他命，隨後帶上楊男至電纜線銷贓地點起獲失竊電纜線1批，數量多達130公斤，警詢後依竊盜及毒品危害防制條例，將楊男移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局針對轄區內飯店、出租套房等場所加強清查，以遏止犯罪，呼籲法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，資源回收業者勿回收來路不明的物品，以免觸法。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！