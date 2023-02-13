花蓮縣國中小學免費營養午餐政策迄今已推動逾10年，菜色均衡豐富獲家長好評，不過近期受禽流感疫情影響，全台雞蛋供應量吃緊，每台斤的蛋價更調漲2元，重回歷史新高，讓民眾吃不消，營養午餐也因此恐受到波及，不過縣府教育處強調，供應完全不會受到影響。

花蓮縣政府自2010年起免費提供國中小學營養午餐至今，均選用在地優質食材，2015年起，還推行一周食用1次有機蔬菜，讓師生吃得安全又健康。

由於教育處推動營養午餐食用有機蔬菜政策廣獲好評，去年9月起，更增加餐費編列預算至528.9萬，並預計在今年度推行每周2次食用有機蔬菜，每周1次飲用有機豆奶，並因應新住民學生日益增多趨勢，於菜色中增加異國料理，透過飲食提升學生國際視野，尊重各國文化。

不過近年物價頻頻上漲，蛋價更因禽流感疫情減產，每台斤一次調漲2元，重回去年7月的歷史新高，不僅讓餐飲業者、民眾吃不消，恐怕也會影響縣府供應免費營養午餐的相關措施。

對此，教育處表示，目前縣內免費營養午餐政策未有影響，儘管蛋價上漲，但菜色、蛋料理等，仍正常供應，不會讓師生的健康受到波及。