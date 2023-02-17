行政院副院長鄭文燦16日下午舉行穩定物價小組會議。（行政院提供）

雞蛋價格屢飆漲，再度引爆全民「蛋荒」。行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲昨（16）日一同赴超市視察供應情形，卻遭踢爆，記者們事前去其他超市看，蛋架上明明全空，店員與民眾也說已多日買不到蛋，但高官們視察現場卻什麼蛋都有且數量全滿。媒體人朱凱翔狠酸：「是滿蛋大亨啊！還以為是副閣揆咧。」網友也紛紛諷刺，還以為此情此情身在北韓。

《TVBS新聞網》昨日報導指出，鄭文燦、陳吉仲一同到南港連鎖超市視察雞蛋供應情形，事前記者先到其他超市看，發現蛋架全空，店員、民眾也都表示現在很難進貨、已多日買不到了，各方皆為「蛋蛋的哀傷」怨聲載道，不料兩位大官視察現場，卻蛋架滿滿且各種品項都齊全。

朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」分享相關畫面截圖，直呼：「是滿蛋大亨啊！還以為是副閣揆咧。」此文湧入超過3000個讚與近400則留言，迴響熱烈。

網友紛紛表示：「以為在北韓」、「這是北韓嗎？喔！原來是台灣！」「不能讓副院長丟臉，所以優先填滿該店的蛋架」、「離開後，店長說：趕快把拿回給其他分店，要好好謝謝他們配合演出」、「滿到爆！這是哪一國的蛋架」、「其實都乒乓球吧」、「真是巧得剛剛好！」「為何我每次去都是空的」。