近來台灣蛋量供應不足，導致民眾抱怨買不到蛋，蛋價也上漲，缺蛋議題引起爭議，對此，藝人炎亞綸發表看法，透露「我每天都至少吃一顆蛋，我吃的是一個幻覺嗎？」未料此言論引發網友兩極評價，而他也不藏了，列出自己最近吃蛋、買蛋的場所，並表示願意分享。

炎亞綸近期因為發表對缺蛋議題的看法，引發網友不滿，紛紛湧入他的臉書留言「臺灣沒有缺蛋，那蛋價幹嘛漲？還是你晉惠帝不知道現在蛋價多貴？」、「你以為所有人都跟你一樣可以不擔心開銷餐餐外食，還有助理經紀人張羅？事實上雞蛋價格漲了，然後我們這邊的全聯架子上就是空的」、「就是有你這種養尊處優慣的人才，在那裡曬存摺、講幹話，完全不知民生疾苦」。

炎亞綸回覆網友。（圖／取自炎亞綸臉書）

炎亞綸透露自己買蛋地點。（圖／取自炎亞綸臉書）

對此，炎亞綸也一一回覆，表示自己沒有養尊處優，經紀人不用張羅他的生活，他還跟室友分租一起住，一起分擔日常開銷，且缺蛋問題全世界都有，「不要把蛋變成炒作的議題，這樣只會讓事情更複雜」，他認為台灣物價已經相對穩定。

而炎亞綸也被網友追問去哪裡買得到蛋，1顆多少錢，他透露「菜市場小吃攤的蛋花湯，滷肉飯裡的蛋，好市多買了1盒、7-11也買1盒」。