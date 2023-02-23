大陸人氣女神Angelababy（baby ，楊穎），擁有精緻神顏和完美身材，讓她出道後就受到廣大粉絲的喜愛，成為大家心目中的女神，不過之前她出席主演的新戲《相思令》開鏡儀式時，被網友狠酸顯老態，但近日有粉絲捕獲她收工後的模樣，超近距離拍攝，也讓她真實狀態現形。

近日有粉絲在《相思令》片場外等候baby，只見剛收工的她，在助理的陪同下離開，有熱情粉絲遞上親筆手寫信給她，她也接下後和他們閒聊一下，而在粉絲無濾鏡的鏡頭下，超近距離拍攝，baby高顏值絲毫不受影響，皮膚緊緻Q彈，烏黑大眼睛有神又靈動，整個人狀態超好，仙氣十足，換上輕便私服的她更顯年輕，完全打破之前「老態」負評，讓人驚艷不已。

粉絲鏡頭下的Angelababy。（圖／翻攝自東網）

Angelababy之前被指顯老態，和精修圖有差距。（圖／取自微博）

其實，擁有深邃五官的baby，神級美貌和高情商，讓她人氣始終不減，不過出道多年常深陷整形傳聞，加上狀態不佳時，黑眼圈明顯、臉垮憔悴顯老態，之前更被拍到盤腿抽菸，種種形象崩壞的傳聞，讓她也爆出演藝事業受到影響，手上代言數跌破兩位數，對比過去的大勢時期，差別相當明顯。